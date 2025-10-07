В Новосибирской области бывшего чиновника приговорили условно за смертельное ДТП

Также Владиславу Зубареву запретили управлять транспортом на 2 года 6 месяцев

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления Росрезервом по СФО Владиславу Зубареву, признанному виновным по делу о смертельном ДТП. Ему назначено 3 года условно, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В марте 2024 года Зубарев на автомобиле превысил разрешенную скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другой машиной. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один получил тяжелые травмы. Свою вину Зубарев признал полностью.

"Зубареву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также осужденного лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Гражданские иски дочерям погибшего удовлетворены частично, определен размер компенсации морального вреда в размере 600 тыс. руб. каждой", - говорится в сообщении.

Кроме того, гражданский иск потерпевшей в ДТП, а также супруги погибшего удовлетворен частично, определен размер компенсации морального вреда в размере 2 млн руб., иск по возмещению материального ущерба удовлетворен в полном объеме.