В Белгородской области после атак ВСУ без света остаются около 1 тыс. жителей

Аварийные бригады работают вторую ночь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. жителей в четырех населенных пунктах Белгородской области остаются без электроснабжения после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Восстановительная работа продолжается после нанесенных врагом ударов вчера и позавчера. Остается пока без света 1 тыс. человек в четырех населенных пунктах. Наши аварийные бригады работают уже вторую ночь", - написал Гладков.

По его словам, 6 октября погибли два энергетика, восстанавливая поврежденное ВСУ электроснабжение. "Мы всегда будем помнить их имена. Еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования родным и близким. Мы всегда будем с вами", - добавил Гладков.