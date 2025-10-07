Жителя Якутии осудили за госизмену и участие в террористической организации

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. В Якутии местный житель осужден на 18 лет лишения свободы за государственную измену и преступления террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан уроженец Верхоянского района, добровольно вступивший в украинское военизированное объединение, признанное в России террористическим, - говорится в сообщении. - Суд на основе собранных следственным подразделением якутского управления ФСБ России доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений, предусмотренных ст. 275, 205.3, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.2 УК России, приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы".

Установлено, что злоумышленник 1991 года рождения отправил заявку на вступление в террористическую организацию с целью принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

"В связи с невозможностью выезда за пределы России из-за наличия у него исполнительных производств инициативно предложил координатору из Украины в качестве направлений террористического посягательства объекты критической инфраструктуры. Так, во исполнение задания, полученного от украинской стороны, собрал и передал сведения о системе защиты двух зданий, расположенных в Якутске. Далее получил задание на приобретение составных компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств, которое не успел выполнить в связи с его задержанием сотрудниками УФСБ", - отмечается в сообщении.