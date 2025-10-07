В Полтаве повреждена железнодорожная инфраструктура

Из-за повреждений и возникших пожаров задерживалось несколько поездов, заявил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения после взрывов в Полтаве на северо-востоке Украины. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждены складские помещения. Из-за повреждений и возникших пожаров задерживался ряд поездов, добавил Кулеба.

Перед этим глава Полтавской областной администрации Владимир Когут заявил о повреждении энергетического объекта в регионе.