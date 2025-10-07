В Красноярском крае экс-мэра города Назарова заподозрили в коррупции

По версии правоохранителей, общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело завели против экс-мэра города Назарово Владимира Саара, подозреваемого в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Возбуждено уголовное дело о получении экс-главой города Назарово 3,5 млн рублей взятки от ООО "Промстрой" за контракт на 100 млн рублей. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы города Назарово за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в прокуратуре, добавив, что речь идет о Сааре.

По версии правоохранительных органов, в 2023-2024 годах он через директора подрядной организации ООО "Промстрой" договорился о систематическом получении незаконного денежного вознаграждения. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей. За это он помогал компании выигрывать в конкурсах на проведении дорожных работ. Фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 100 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Саар стал мэром Назарова в 2022 году. В феврале 2025 года он ушел в отставку по личным обстоятельствам. До своего избрания мэром Назарова он успел поработать главой Каратузского района, руководил администрациями Кировского и Свердловского районов Красноярска.