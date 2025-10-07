В Приморье завели дело против избившего подростка в автобусе

Мужчина напал на 15-летнюю девочку, которая не уступила место пожилой женщине

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело завели в городе Находке в Приморском крае против мужчины, который избил подростка в автобусе, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"10 сентября 2025 года в автобусе, который следовал по маршруту №2 в Находке, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 15-летней девочки и нанес ей телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы прокуратуры Приморского края, мужчина воспользовался малозначительным поводом и, демонстрируя недовольство поведением несовершеннолетней, нанес телесные повреждения. Как сообщается в соцсетях, мужчине не понравилось, что девочка не уступила место пожилой женщине.