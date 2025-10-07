Никитин заявил о 30 атаковавших Дзержинск дронах

Пострадавших среди населения нет, отметил губернатор Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Несколько зданий, хозпостроек и автомобилей повреждены в результате отражения атаки БПЛА в Нижегородской области. Люди не пострадали, написал губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью в районе промзоны Дзержинска силами ПВО уничтожены 30 БПЛА", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. Никитин отметил, что обломки беспилотников упали на территории одного из предприятий, но не вызвали значимого ущерба промышленной инфраструктуре.

Никитин написал, что оценкой и ликвидацией последствий атаки занимаются ответственные службы. Координирует их работу глава Дзержинского Михаил Клинков.