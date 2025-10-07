Арестованному в Приморье велосипедисту передали французско-русский разговорник

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщил ТАСС, что жалоб у задержанного Софиана Сехили нет

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Французско-русский разговорник, словарь и другие учебники передали велопутешественнику из Франции Софиану Сехили, арестованному в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

"Мы ему передали необходимые словари, книги на французском и русском языках, потом передали стихотворение Пушкина Александра Сергеевича на французском языке, разговорник французско-русский, ручки, тетради, - сообщил Найдин. - В том числе туалетную бумагу передали, салфетки, кофе, сахар, шоколадки".

Также Сехили передали фрукты. "Он очень обрадовался, поблагодарил нас, мы сказали в следующий раз, - пошутили, конечно, - в следующий раз встретимся в Париже. Он [Сехили] надеется, что все-таки суд будет к нему милосерден и ограничится штрафом. Он готов выплатить штраф", - сказал Найдин.

По его словам, жалоб у путешественника нет. Прогулки и душ обеспечиваются, ранее еда была непривычна, теперь же привык. "Встреча прошла хорошо. Мы посмотрели новую камеру, то есть, [там], где он раньше в камере был, та камера была карантинная, - отметил собеседник агентства. - Сейчас у него новая обычная нормальная камера - сидит в четырехместной камере с телевизором. Отхожее место огорожено, вода есть. У него верхняя кровать, хороший матрас, все постельные принадлежности есть, все нормально, не жалуется".

Ранее говорилось о языковом барьере, велопутешественник не знает русского языка. Как позднее сообщала ТАСС его адвокат Алла Кушнир, он выучил несколько базовых слов на русском языке.

О задержании

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября арестованного велопутешественника посетил почетный консул Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября.

Как сообщили ТАСС 6 октября в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края, в Приморский краевой суд поступил материал с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Уссурийского районного суда, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, до 4 октября.