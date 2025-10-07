По факту убийства мужчины у станции МЦД в Москве завели уголовное дело

Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об аресте фигуранта

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту смертельного ранения мужчины ножом в ходе драки у входа на станцию МЦД "Волоколамская" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По результатам проведенных проверочных мероприятий Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об аресте фигуранта.

Накануне возле входа в наземное метро МЦД "Волоколамская" между двумя молодыми людьми возник конфликт, после которого завязалась драка. Один из них нанес другому ножевое ранение в шею, после чего скрылся. В результате полученного ранения мужчина 1993 года рождения умер.

Позже стало известно, что скрывшийся с места преступления 22-летний молодой человек сам пришел в полицию в Туле. В настоящее время злоумышленника доставляют в Москву для передачи в следственные органы и привлечения к уголовной ответственности.