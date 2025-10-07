В МЧС назвали возможную причину пожара на ж/д вокзале в Вологде

Возгорание могло случиться из-за большого переходного сопротивления

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возгорание локомотива грузового состава на железнодорожном вокзале Вологды могло произойти из-за большого переходного сопротивления. Такова предварительная причина пожара, который произошел вечером 6 октября, никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за большого переходного сопротивления", - говорится в сообщении.

По уточненным данным ГУ МЧС, возгорание в одной из секций электровоза произошло 6 октября после 21:00 во время стоянки на железнодорожном вокзале в Вологде. Работники железной дороги оперативно отцепили от локомотива грузовые вагоны и обесточили состав, после чего пожарные смогли приступить к ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Секция электровоза, где начался пожар, оказалась закопчена по всей площади. На тушение выезжали 37 специалистов, было задействовано 11 единиц техники.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. Из-за возгорания были задержаны четыре пассажирских поезда, задержка составила от 13 до 25 минут. По факту произошедшего организована проверка.