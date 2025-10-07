В Эстонии оставили в силе приговор сотруднику Sputnik Meedia Тересталу

Он ранее был признан виновным по делу о нарушении международных санкций

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Таллинский окружной суд оставил неизменным приговор сотруднику редакции информационного портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрию Тересталу, который был приговорен в Эстонии к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно по делу о нарушении международных санкций. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на судебную инстанцию.

Как отмечается, Терестал и его защита просили окружной суд отменить приговор и оправдать его, а также взыскать с государства расходы на адвоката. Однако столичный суд посчитал, что даже исключив часть действий, не подпадающих под состав нарушения, оставшиеся эпизоды содержат все признаки преступления.

В 2022 году власти Эстонии задержали шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву и Терестала по подозрению в нарушении международных санкций. Правоохранительные органы утверждали, что Черышева и Терестал через Sputnik Meedia открыли находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в размере €350 тыс. Кроме того, эстонские правоохранители полагали, что они продолжали поддерживать работу портала Sputnik Meedia, несмотря на санкции, введенные против него Евросоюзом 1 марта 2022 года.

В январе 2025 года Харьюский уездный суд признал Терестала виновным и приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года.