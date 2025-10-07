Жителя Подольска задержали за призывы к бомбардировке Москвы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Житель города Подольска задержан за призывы к бомбовым ударам по Москве, а также предприятиям ОПК в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с СК, МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, уроженца Москвы, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что житель Подольска Московской области в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции, а также уничтожения предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в московском регионе".

ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. В ходе следственных действий по месту жительства фигуранта изъяты используемые им средства мобильной связи и носители информации. Обвиняемый свою вину признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"ФСБ России предупреждает граждан о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - заявили в ЦОС.