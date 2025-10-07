В Москве задержали мошенников, использовавших телефоны случайных прохожих

К пассажирам обращалась девушка с просьбой воспользоваться телефоном для срочного звонка

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, которые разработали схему хищений в московском метро с использованием взятого для "срочного" звонка телефона у пассажиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что аферисты создали сложную криминальную схему с арендой жилья через интернет-площадку. К пассажирам обращалась девушка с просьбой воспользоваться телефоном для срочного звонка.

Волк добавила, что сообщник девушки, получив входящий вызов, вводил этот номер для авторизации на сайте аренды недвижимости. Девушка незаметно для владельца телефона переписывала пришедший от банка СМС-код, который использовала для входа в аккаунт. В профиле злоумышленники размещали фальшивые объявления об аренде жилья в Москве, использовав фотографии квартир в других городах. Когда потенциальные арендаторы звонили, им под предлогом большого спроса предлагали незамедлительно внести аванс.

Представитель ведомства добавила, что аферисты использовали схему с криптовалютой, в которой находили на криптоплощадке продавца и давали реквизиты его счета жертве. Таким образом потерпевший переводил задаток за квартиру, думая, что оплачивал покупку криптовалюты. Она сразу же поступала на онлайн-кошелек мошенников. Также аферисты перепродавали виртуальные активы или переводили их в онлайн-казино.

После обыска по адресу проживания задержанных изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Задержанные арестованы.