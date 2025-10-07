ТАСС: среди подельников Сулейманова оказался ранее судимый украинец

Арестованы четверо сообщников бизнесмена, пятый умер после задержания

Ибрагим Сулейманов © Московские суды общей юрисдикции/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гражданин Украины Денис Зейкан оказался среди арестованных пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Помимо Сулейманова, арестованы четверо его сообщников, пятый умер после задержания. "Среди них гражданин Украины, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имен. Он долго проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль. Потом был осужден, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана", - сказал собеседник агентства.

Под этой фамилией он состоял в организованной преступной группе и участвовал в покушении на убийство в 2021 году, организованном Сулеймановым.

Источник сообщил, что Зейкан приговором Замоскворецкого суда Москвы от 19 мая 2015 года был признан виновным в совершении разбоя в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением газового баллончика "Перец 11-А" с жидкостью, "содержащей в своем составе вещество - капсаицин", используемого в качестве оружия. Как установил суд, обвиняемый выхватил из рук прохожего в Москве деньги, но после безуспешной попытки убежать от потерпевшего применил в отношении него газовый баллончик и выкинул похищенное. В судебном заседании, согласно приговору, осужденный вину свою признал частично.