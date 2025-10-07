Призывавший бомбить Москву житель Подольска признал вину

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Житель Подольска, обвиняемый в призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма, полностью признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России по Московской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Подольска 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). <…> В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.

На видео ФСБ России мужчина рассказал, что он писал в украинских Telegram-каналах, что "необходимо бомбить Москву, предприятия ВПК". При этом, согласно сообщениям мужчины, он призывал Киев "жестко" действовать с Москвой, "крошить весь финансовый сектор".

Ранее сообщалось, что задержан житель Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы для устрашения населения и воздействия на ход специальной военной операции. В ходе следственных действий по месту жительства фигуранта изъяты используемые им средства мобильной связи и носители информации.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.