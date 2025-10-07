У готовивших диверсии на выборах в Грузии нашли гранатомет и пулемет

Одному человеку в связи с незаконным приобретением боеприпасов предъявили обвинение заочно, отметили в Генпрокуратуре республики

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что среди изъятого Службой госбезопасности 5 октября оружия, приготовленного для осуществления в день муниципальных выборов диверсии, были гранатомет, противотанковые снаряды, пулемет.

"Службой госбезопасности (СГБ) Грузии было установлено, что гражданин Грузии незаконно купил пулемет, патроны в большом количестве, гранатомет, противотанковые снаряды, взрывчатое вещество тротил и взрывное устройство - три электродетонатора, два автоматических огнестрельных оружия и все незаконно спрятал в Мцхетском муниципалитете, в лесном массиве около автомобильной дороги", - говорится в сообщении, распространенном Генпрокуратурой Грузии.

По сообщению Генпрокуратуры, одному человеку в связи с незаконным приобретением боеприпасов предъявили обвинение заочно.

СГБ Грузии 5 октября сообщила, что сотрудники грузинских правоохранительных органов недалеко от Тбилиси обнаружили тайник с большим количеством оружия, которое предназначалось для использования в ходе беспорядков 4 октября. Согласно материалам дела, некий гражданин Грузии Б. Ч., который не задержан, по указанию представителя действующего на Украине военного подразделения купил огнестрельное оружие в большом количестве.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие свержение власти в этот день, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа. Полиция в ночь на воскресенье задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Позже были задержаны еще 13 человек за участие в штурме президентского дворца.