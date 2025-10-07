В Новом Уренгое загорелось двухэтажное общежитие

У здания частично обрушилась кровля, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Двухэтажное деревянное общежитие загорелось в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, частично обрушилась кровля здания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В пожарно-спасательную часть г. Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного общежития по адресу: ул. Промышленная, дом 5. <…> На данный момент произошло частичное обрушение кровли, тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли по всей площади.