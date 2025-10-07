Россиянин умер в горах Абхазии

Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 05:20 мск

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/ Житель Ярославля умер в Абхазии во время путешествия в горы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Тело российского туриста, жителя Ярославля Букина Дмитрия Львовича 1969 года рождения, доставлено в Сухум с горы Хыпста, расположенной в Гудаутском районе. Россиянин умер во время путешествия туристической группы в горах Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 05:20 мск. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии на вертолете Минобороны вылетели на перевал Хыпста и эвакуировали тело умершего в морг Сухума.