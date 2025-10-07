В Индонезии завершили поиск выживших под завалами обрушившейся школы

Всего подтвердили гибель 67 человек

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии завершило операцию по поиску выживших под завалами обрушившегося молельного зала в исламской школе в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява), подтверждена гибель 67 человек. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на агентство.

"Всего 104 человека были спасены, 67 человек погибли. <...> Сегодня мы официально завершили [спасательную] операцию", - заявил представитель агентства Юди Брамантьо.

Обрушение молельного зала в исламской школе произошло во время молитвы 30 сентября. По предварительной версии, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для строительства дополнительного этажа.