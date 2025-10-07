The Times of India: на востоке Индии из-за наводнений погибли 36 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Число жертв наводнения и оползней в штате Западная Бенгалия на востоке Индии увеличилось до 36. Об этом сообщило издание The Times of India.

Ранее сообщалось о 28 жертвах. За минувшие сутки спасатели обнаружили еще восемь погибших, среди которых пятеро граждан Непала. Десятки жителей считаются пропавшими без вести, их поиск продолжается.

К стихийному бедствию в Западной Бенгалии привели сильные муссонные дожди, продолжающиеся в регионе с конца прошлой недели. От наводнений серьезно пострадал расположенный в предгорьях Гималаев курортный город Мирик, где развернуты спасательные операции. Транспортное сообщение с ним затрудняют обрушения железнодорожных и автомобильных мостов, а также оползни на дорогах и речные паводки.

Непогода причинила значительный ущерб плантациям чая в бенгальском Дарджилинге, где выращиваются элитные сорта этой культуры. Глава Ассоциации чая Индии Сандип Сингхания назвал ситуацию на плантациях серьезной и не исключил, что удар стихии может привести к сокращению урожая чая в Дарджилинге в 2025 году.