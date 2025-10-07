Жителя Краснодара осудили за призывы поджечь здание прокуратуры

Обвиняемый пытался вступить в украинское военизированное объединение

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил 36-летнего жителя Краснодара Марата Барашкина к семи годам лишения свободы за призывы в интернете поджечь здание прокуратуры в Санкт-Петербурге и попытку вступить в украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией, запрещено в РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Кубани.

"Южным окружным военным судом вынесен приговор в отношении жителя Краснодара, публично призывавшего к терроризму и намеревавшегося вступить в террористическую организацию. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 сентября 2022 года Барашкин в интернете выложил пост с призывом поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга. В марте 2025 года он вступил в переписку с представителем "Легиона "Свобода России", заявив, что хочет стать его участником.

В его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).