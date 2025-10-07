К поискам семьи под Красноярском присоединятся около 50 курсантов
КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Около 50 курсантов военной академии присоединятся к поискам пропавшей в горной тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых. Также на месте работают спелеолог и кинологический расчет ГУФСИН, сообщили ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"Поиск продолжается. Сегодня ожидаем пополнение - около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам", - сообщили в отряде.
В поисках семьи задействована проходимая техника: квадроциклы, внедорожники, мотоциклы, снего- и болотоходы. "В штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи. Установлены мачты связи и генераторы электричества. Авиация ожидает подходящей для вылета погоды. За вчерашний день добровольцами пройдено 120 км треков. За все время в поисках участвовало около 400 человек. Задачи отработал спелеолог, кинологический расчет ГУФСИН", - пояснили в пресс-службе отряда.
По данным Гидрометцентра, в районе поисков погода переменчивая. Днем температура воздуха составляет минус 5 градусов, мокрый снег, небольшой ветер.