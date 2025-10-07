В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
Редакция сайта ТАСС
08:01
обновлено 08:21
СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорты Сочи, Геленджик: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В агентстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
По данным Росавиации, всего за время ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, следовавших в Сочи. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, по готовности они начнут вылетать в Сочи. "В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений", - добавили в агентстве.