В Прилуках Черниговской области без света остались более 61 тыс. абонентов

Местная администрация сообщала о повреждении объекта критической инфраструктуры

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 61 тыс. абонентов в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины остались без света в результате повреждения энергетического объекта. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".

"Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно остались более 61 тыс. абонентов", - говорится в Telegram-канале компании. При этом ранее представители местной администрации писали о повреждении объекта критической инфраструктуры, из-за чего в части города пропало энергоснабжение.

Попадание по энергообъекту в Черниговской области также подтвердили в Минэнерго Украины. Кроме того, в Telegram-канале министерства сообщается о повреждении энергообъектов в Сумской и Харьковской областях. Ранее о повреждении объектов инфраструктуры без уточнения типа предприятий заявляли в Сумской областной администрации. Во вторник утром город Сумы был частично обесточен.

В Министерстве энергетики Украины заявляют, что в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной.