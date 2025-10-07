В Крыму завели дело о мошенничестве при строительстве школы

Подрядная организация не выполнила оплаченные работы, сообщили в прокуратуре региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при строительстве здания общеобразовательной школы возбуждено в столице Республики Крым Симферополе, сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что в феврале 2023 года департаментом капитального строительства администрации города Симферополя заключен муниципальный контракт по строительству блоков начальных классов одного из муниципальных бюджетных образовательных учреждений. В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. Вместе с тем на счет строительной фирмы необоснованно перечислено более 1,7 млн рублей. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ход предварительного расследования находится на контроле прокуратуры.