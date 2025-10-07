В Херсонской области четыре человека погибли из-за обстрелов ВСУ

Пострадал один мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. В Херсонской области четыре жителя погибли, один пострадал за сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Четверо мирных жителей погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям. В Новой Каховке вследствие удара БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения. Госпитализирован с осколочными ранениями в Новокаховскую ЦГБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что украинские военные также обстреляли Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.

"В Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция. Жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта. Пострадавших нет. В Аскании-Нова Чаплинского МО произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - перечислил глава региона.