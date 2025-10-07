Белгородскую область атаковали более 130 украинских БПЛА за сутки

ВСУ выпустили более 40 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 130 беспилотников и выпустили более 40 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Политотдельский, Октябрьский и Северный, а также селам Бессоновка, Головино, Драгунское, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Соломино, Стрелецкое, Таврово и Ясные Зори выпущен 31 беспилотник, 22 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения двое мирных жителей. Мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал глава региона, добавив, что повреждены шесть частных домов.

Белгород атаковали с помощью одного беспилотника и 12 боеприпасов, погибли двое мужчин, повреждены три частных дома. По Алексеевскому округу ВСУ выпустили пять БПЛА, поврежден автомобиль. По Борисовскому району ВСУ выпустили три БПЛА, по Ивнянскому району - шесть беспилотников, по Корочанскому - два БПЛА, по Прохоровскому - шесть, последствий нет. Валуйский округ атаковали 12 беспилотников, по Волоконовскому району выпустили шесть БПЛА, повреждены два частных дома.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 30 беспилотников и 32 боеприпасов, повреждены семь частных домов. Яковлевский округ атаковал БПЛА самолетного типа, последствий нет. Краснояружский район ВСУ атаковали с помощью четырех беспилотников, повреждены четыре квартиры и частный дом. По информации губернатора, в поселке Прилесье был прилет одного артснаряда, последствий нет.

Старый Оскол атаковали тремя БПЛА самолетного типа, обломками сбитых беспилотников повреждены 17 квартир в трех многоквартирных домах. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 31 БПЛА, поврежден частный дом.