Под Калининградом мать раненного ножом ребенка могут лишить родительских прав

Пострадавший мальчик перенес операцию и идет на поправку

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку в отношении матери восьмилетнего мальчика, получившего тяжелые ножевые ранения от 60-летнего мужчины в городе Мамоново Калининградской области, в части неисполнения родительских обязанностей для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Об этом сообщил начальник УМВД по Калининградской области Александр Сокрутенко на совещании в правительстве.

"Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении двух сестер (одна из них мать мальчика - прим ТАСС) в части неисполнения ими родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, - сказал Сокрутенко. - Осуществляется сбор характеризующего материала для направления в органы опеки и попечительства для дальнейшего рассмотрения вопроса о лишении родительских прав". По его словам, уголовное дело находится в Следственном комитете, будет дана правовая оценка непосредственно следователем СК.

По данным губернатора Алексея Беспрозванных, мальчик идет на поправку. "Рад сообщить, что ребенок после операции идет на поправку. Его жизни ничего не угрожает", - сказал он, добавив, что ребенок находится состоянии средней тяжести.

27 сентября в городе Мамоново 60-летний житель Багратионовского района, который работал дворником, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в квартире своей знакомой нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну. Ранее злоумышленник привлекался к ответственности за убийство. В дом, где проживал мальчик, его привела тетя ребенка. Семья пострадавшего ребенка неблагополучная.