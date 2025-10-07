Жителя Калининграда приговорили к 10 годам за призывы к терроризму

Мужчина занимался администрированием Telegram-каналов и публиковал материалы, имеющие отношение к СВО

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Балтийский флотский военный суд в Калининграде признал 52-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства и оправдании терроризма. Он приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила в своем Telegram-канале областная прокуратура.

В суде установлено, что в период с марта 2022 года по октябрь 2024 года подсудимый осуществлял администрирование Telegram-каналов, где публиковал различные материалы, имеющие отношение к специальной военной операции. В феврале 2024 года в одном из каналов подсудимый опубликовал призывы к оказанию финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Кроме того, в марте 2024 года, разделяя идеологию терроризма, он разместил публикацию, содержащую оправдание деятельности двух террористических организаций.

"Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего калининградца. Он признан виновным по п. "в", "д" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении ведомства.

Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору назначил мужчине окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 млн рублей, уточнили в прокуратуре.