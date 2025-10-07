В Вологде более 100 жилых домов временно остались без света из-за аварий

В зоне отключения также находятся семь социальных объектов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 100 жилых многоквартирных домов и 7 социальных объектов в центре и заречной части Вологды временно остались без электроснабжения из-за аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Сообщаю о двух аварийных отключениях электроэнергии, которые сейчас устраняют аварийные бригады. В Заречье-Прилуках отключение произошло в 12:20 мск. В зоне отключения 51 жилой дом, три соцобъекта. Планируемое время устранения - до 14:10", - привел губернатор доклад главы Вологды Сергея Жестянникова.

По данным мэра, позже, в 13:06, произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Вологды. В зону отключения попали 57 жилых домов, четыре социальных объекта. Последствия аварии намерены устранить до 15:00. Причины аварийных отключений уточняются.