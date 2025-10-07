Глава Росавиации рассказал о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

Агентство в августе направило организациям гражданской авиации рекомендации по безопасности полетов для предотвращения таких катастроф в будущем

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Этап расследования на месте крушения самолета Ан-24 под Тындой и в месте базирования авиаперевозчика "Ангара" в Иркутске завершен, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Росавиация направила поручения организациям после происшествия.

"Росавиация принимает непосредственное участие в работе комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию причин катастрофы самолета Ан-24. Завершен полевой этап расследования в Тынде и в Иркутске. Проведено предварительное изучение и изъятие документов по вопросам организации летной работы, подготовки летного экипажа, а также технического обслуживания самолета. Изъяты и проходят анализ данные радиолокационной информации органов обслуживания воздушного движения Благовещенска, Магдагачи, Нерюнгри и Тынды", - сказал он.

Ядров добавил, что для профилактики авиапроисшествий, связанных с ошибками экипажа при установке давления на барометрических высотомерах и полетами ниже требуемой траектории при наборе высоты или снижении, Росавиация в августе 2025 года направила организациям гражданской авиации оперативные рекомендации по безопасности полетов в целях предотвращения подобных катастроф в будущем.

"Данная работа ведется на постоянной основе. В течение 2025 года Росавиацией было выпущено 10 директивных писем, содержащих информацию по вопросам обеспечения безопасности полетов. Также выпущено 11 приказов с профилактическими мероприятиями по результатам расследований", - добавил он.

Кроме того, авиакомпаниям поручено провести ревизию руководящих документов, заменив общие формулировки на четкие и понятные указания для летного состава. Эксплуатантам самолетов Ан-24 и Ан-26 также необходимо организовать специальные занятия с экипажами по изучению требований к заходу на посадку. В свою очередь, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" должно усилить контроль за соблюдением правил полетов и принять дополнительные меры по снижению рисков их нарушения.

"Росавиацией на регулярной основе проводятся совещания с авиационной общественностью по вопросам предотвращения авиационных происшествий, на которых рассматриваются в том числе вопросы тренировок в условиях, максимально приближенных к реальному полету, применения систем раннего предупреждения о сближении с землей и выполнения полетов по различным системам отсчета высоты", - рассказал глава Росавиации.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области в июле. Как следует из него, пилоты самолета могли перепутать системы выставления высоты.