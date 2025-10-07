Реклама на ТАСС
ВСУ ночью атаковали дроном градирню Нововоронежской АЭС

Детонация беспилотника не повлияла на работу станции
11:07
обновлено 11:22

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

В сообщении отмечается, что ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Украинский боевой беспилотник был подавлен техническими средствами, врезался в испарительную градирню энергоблока №6 станции и взорвался. "Разрушений и пострадавших нет", - отмечается в тексте сообщения концерна. При этом на градирне "остался темный след".

В тексте подчеркивается, что происшествие не повлияло на работу станции - безопасность ее работы обеспечена, радиационный фон не менялся и соответствует естественным значениям. На месте работают правоохранительные органы.

"В работе энергоблоки №4, 5 и 6. <...> Общая мощность составляет 2 556 МВт", - говорится в сообщении. Седьмой энергоблок, как напомнили в концере, с 4 октября находится на планово-предупредительном ремонте.

Станция расположена на берегу Дона в 45 км южнее Воронежа и является крупнейшим поставщиком энергии области с долей в 92% в общем объеме электровыработки региона. Содержит четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200. Нововоронежская АЭС стала первой станцией с реакторами такого типа. 

