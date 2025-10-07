Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Один из них, управляя машиной, подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Четверо мирных жителей пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

"Грузовой автомобиль атакован FPV-дроном в районе села Мощеное Грайворонского округа. Пострадали трое. У женщины множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины - баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего пострадавшего, предварительно, баротравма", - написал он, добавив, что еще один мирный житель, управляя машиной, подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе.

По информации губернатора, трое пострадавших в Грайворонском округе будут переведены для дальнейшего лечения и обследования в городскую больницу №2 Белгорода, их транспортное средство повреждено. Водитель, пострадавший в Шебекинском округе, самостоятельно обратился в то же медицинское учреждение, врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму, лечение он продолжит в больнице. Его машина повреждена.