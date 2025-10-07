Суд отклонил иск оставившей дочь в аэропорту в Турции о передаче ей ребенка

Екатерину Бурнашкину ранее лишили родительских прав

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Суд отклонил иск россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в аэропорту Антальи в Турции, к органам опеки с требованием признать незаконным решение об отказе в установлении ей временной опеки над ребенком. Об этом ТАСС рассказала представитель Бурнашкиной Виктория Елисеева.

"Бурнашкина требовала признать незаконным отказ органов опеки в установлении временной опеки над ребенком со стороны Бурнашкиной и вернуть ей девочку. Суд в исковых требованиях отказал", - сказала она. Ранее суд лишил Бурнашкину родительских прав, однако та обжаловала это решение.

Бурнашкина была задержана 13 октября 2024 года в Анталье. Там она родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем собиралась улететь в Россию. В феврале уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам заключения. Защита россиянки подала апелляцию, после чего 9 июля суд освободил ее из-под стражи. В Электростали в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

Ребенок находится в гостевой приемной семье в Подмосковье.