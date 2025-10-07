В Приморском крае ищут пропавшую семилетнюю девочку

Как сообщили в следственном управлении СК РФ, ребенка самовольно забрала мать из реабилитационного центра в городе Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Поиски пропавшей семилетней девочки организованы в Приморском крае, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Установлено, что ребенка самовольно забрала мать из реабилитационного центра в городе Артеме.

"Ребенок не найден. Мероприятия по установлению местонахождения пропавшей школьницы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ, 6 октября мать девочки самовольно забрала ребенка из реабилитационного центра города Артема и не поставила в известность администрацию учреждения. Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки.

Местонахождение матери ребенка также не установлено.

По информации СК, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые совершены в семье со стороны отчима в отношении ребенка. Уточняется, что со стороны матери оказывалось противодействие на стадии расследования уголовного дела, и ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях. "В связи с чем в органы опеки было направлено информационное письмо о ситуации. Мать ребенка собственноручно написала заявление о помещении ребенка в специальное учреждение, в связи с чем суд поместил ребенка в реабилитационный центр", - уточнили в СУ СК.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, надзорное ведомство взяло на контроль установление местонахождения девочки и ее дальнейшее устройство. В ходе проверки дадут оценку полноте и эффективности мер, принятых органами системы профилактики для защиты прав ребенка.