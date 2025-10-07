Реклама на ТАСС
Владелец бренда "Кириешки" Штенгелов обжаловал конфискацию своего имущества

Жалобу позднее рассмотрит Мосгорсуд
11:42
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Представители владельца группы компаний "КДВ" (бренд "Кириешки"), бывшего совладельца кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" миллиардера Дениса Штенгелова подали жалобу на решение Тверского районного суда Москвы об обращении в доход РФ его активов и признание его и его отца экстремистским объединением. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который вынес решение по делу.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение по иску заместителя Генерального прокурора РФ к АО "Кондитерус ком", Каржиловой М. Г., Штенгелову Д. Н., Штенгелову Н. В.", - сказали в суде. Жалобу позднее рассмотрит Мосгорсуд.

Ранее сообщалось, что суд изъял в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки" и признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова.

Об иске Генпрокуратуры

Как установила проверка, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1". Его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий. Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга "КДВ" в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма.

Группа компаний "КДВ" является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие). Денис Штенгелов также является бывшим совладельцем кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Он входит в список российских миллиардеров по версии Forbes. 

