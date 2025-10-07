Запорожская область осталась без света из-за удара ВСУ

Идет переключение сетей на резервные источники питания

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Запорожская область во вторник осталась без электроэнергии из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго Запорожской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что населенные пункты региона кратковременно остались без электроснабжения. Сейчас идет переключение сетей на резервные источники питания, вернуть ресурс потребителям планируется в течение двух часов.

"В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы для скорейшего устранения последствий и восстановления энергоснабжения. "Просим жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями. Электроснабжение будет восстановлено в максимально короткие сроки", - отмечается в сообщении.