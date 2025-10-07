ABC: в Мадриде 10 человек пострадали при обрушении здания

Ведутся поиски четверых пропавших

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек пострадали при частичном обрушении здания в одном из центральных районов Мадрида. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, ведется поиск четырех пропавших. Отмечается, что в шестиэтажном здании велись строительные работы.

Причина случившегося пока не уточняется. На месте происшествия работают пожарные расчеты, скорая помощь и полиция. Зона оцеплена полицией.

В здании, построенном в 1965 году, велись ремонтные работы для строительства отеля. По данным газеты La Vanguardia, дом, находящийся рядом с тем, где произошло обрушение, был эвакуирован в качестве меры предосторожности из-за риска его повреждения.

В новость внесены изменения (16:37 мск) - число пострадавших достигло 10.