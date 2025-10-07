Мерц призвал быстро расследовать обстоятельства нападения на мэра Хердекке

Канцлер Германии также выразил надежду на полное выздоровление Ирис Штальцер

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ужасным преступлением нападение на бургомистра (мэра) города Хердекке Ирис Штальцер (Социал-демократическая партия Германии) и призвал быстро расследовать происшедшее.

"Мы получили новость об ужасном преступлении в Хердекке. Его сейчас необходимо быстро расследовать", - написал он в X. "Мы в тревоге за жизнь новоизбранного бургомистра Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление", - отметил Мерц.

Ранее телерадиокомпания WDR сообщила, что Штальцер подверглась нападению и получила ножевые ранения. Ее состояние оценивается как критическое. Раненую женщину обнаружил в квартире сын. Политик успела рассказать ему, что на нее напали на улице несколько мужчин. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Штальцер была избрана бургомистром Хердекке 28 сентября.