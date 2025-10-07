Против главы Цивильского округа Чувашии завели дело

Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в бизнесе

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 7 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении главы Цивильского округа. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в бизнесе, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Цивильского муниципального округа Алексея Иванова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательстве), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что муниципальный чиновник с января 2023 года руководил коммерческой организацией, фиктивно оформленной на подставное лицо, а также занимался предпринимательской деятельностью от имени иных лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. "Пользуясь служебными полномочиями, он заключал с указанными [юрлицами и предпринимателями] муниципальные контракты на выполнение различных ремонтных и строительных работ без проведения необходимых конкурентных процедур", - полагают в управлении.

В частности, по данным правоохранителей, в сентябре 2023 года был заключен ряд контрактов с подконтрольными чиновнику коммерческими организациями на благоустройство поселений, при этом в муниципальной казне средства на эти цели не были предусмотрены. Следствие полагает, что на оплату контрактов он направил часть средств в размере более 4 млн рублей, заложенных в муниципальном бюджете на закупку жилья для переселения граждан из аварийного жилья. В результате данные граждане до настоящего времени не расселены, жилье для них не приобретено, говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения.