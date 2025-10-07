Над регионами России сбили семь украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Силы ПВО с 14:00 до 17:00 мск сбили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

"В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Белгородской областей", - сообщили в военном ведомстве.