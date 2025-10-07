DPA: в деле о нападении на мэра города в ФРГ не исключили семейную причину

Расследование ведется по всем направлениям

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Следователи не исключают версию семейной подоплеки при расследовании нападения на бургомистра (мэра) города Хердекке Ирис Штальцер (Социал-демократическая партия Германии). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию и прокуратуру.

Однако расследование, как отмечает агентство DPA, ведется по всем направлениям. Согласно информации, полученной DPA от источников в правоохранительных органах, двое приемных детей Штальцер в возрасте 15 и 17 лет позвонили в службу экстренной помощи в полдень. Их увезли для допроса и судебно-медицинской экспертизы.

Летом 2025 года, как указали источники в правоохранительных органах, в семье произошел случай домашнего насилия, который был зафиксирован полицией.

Ранее 7 октября телерадиокомпания WDR сообщила, что Штальцер подверглась нападению и получила ножевые ранения. Ее состояние оценивается как критическое. Раненую женщину обнаружил в квартире сын. Политик успела рассказать ему, что на нее напали на улице несколько мужчин. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Штальцер была избрана бургомистром Хердекке 28 сентября.