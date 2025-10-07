На Урале двух фигурантов дела о насилии над школьницей объявили в розыск

Мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на 11,5 года и 10 лет

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Алапаевский городской суд Свердловской области признал двух местных жителей виновными в насилии над 15-летней девушкой и назначил им наказание в виде лишения свободы на 11,5 года и 10 лет. Оба фигуранта на оглашение приговора на явились и были объявлены в розыск, сообщил в своем Telegram-канале юрист Сергей Самков, который защищал интересы потерпевшей в суде.

"Алапаевский городской суд <…> вынес постановление об объявлении осужденных Александра Шаньгина и Александра Быкова в розыск в связи с их неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением их местонахождения", - говорится в сообщении.

По словам юриста, суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал Шаньгина виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), назначив ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Быкова суд признал виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Юрист отметил, что, по версии обвинения, 24 января 2024 года Шаньгин и Быков, заведомо осознавая, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, действуя против ее воли и желания, умышленно совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в Алапаевске.