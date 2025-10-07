В Ленобласти арестовали нового обвиняемого по делу о распространении суррогата

Фигурант руководил складом, откуда по региону распространялся алкоголь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу задержанного ранее в столице 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, фактически руководившего складом в Тосненском районе Ленинградской области, откуда по региону распространялся ставший причиной массовых отравлений суррогатный алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили имя фигуранта - Сергей Кочкарев. Он пробудет в СИЗО по меньшей мере до 25 ноября. Своей вины мужчина не признал, его адвокат просил о мере пресечения в виде запрета определенных действий.

О задержании двух новых подозреваемых по уголовному делу в Москве ранее сообщили в Следственном комитете. По информации правоохранителей, фигуранты входят в число руководителей и бенефициаров компании, хранившей на складе в деревне Трубников Бор спиртосодержащую продукцию, изьятую из оборота в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам. Именно этот склад, по версии следствия, стал основным источником распространения суррогата с метиловым спиртом.