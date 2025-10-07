В Екатеринбурге загорелось складское здание

Площадь пожара уточняется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Кровля складского здания загорелась в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Вечером 7 октября в спасательные службы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки горит кровля складского здания по улице Фронтовых Бригад. Площадь пожара уточняется", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что возгорание тушат 12 единиц техники и 30 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

