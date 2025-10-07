В Адыгее бизнесмену запретили производить уголь в предгорье региона

Уголь производился в Майкопском районе на земельных участках сельскохозяйственного назначения

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Майкопский районный суд во вторник рассмотрел гражданское дело о незаконном производстве древесного угля на земле сельскохозяйственного назначения в предгорье Адыгеи и вынес решение о его запрете. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

На земельных участках сельскохозяйственного назначения в Майкопском районе Адыгеи производился древесный уголь. По факту порчи участков производителями, использующими углетомительные печи, возбужден ряд уголовных дел.

"Индивидуальный предприниматель Папикян Э. установил углетомительные печи для производства древесного угля на земле сельскохозяйственного назначения вблизи станицы Новосвободная, которая находится в собственности другого человека. Прокурор Майкопского района обратился в районный суд с иском о запрете деятельности по производству, хранению и расфасовке древесного угля на данной территории. <…> Майкопский районный суд удовлетворил иск прокурора Майкопского района и запретил Папикяну Э. осуществлять деятельность по производству древесного угля на территории земли сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Прокуратура Майкопского района регулярно как по своей инициативе, так и по обращениям местных жителей проводит проверки соблюдения природоохранного и земельного законодательства в связи с неправомерной деятельностью по производству древесного угля, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства региона.