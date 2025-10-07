В Екатеринбурге площадь пожара на мебельном складе составляет 900 кв. м

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Площадь возгорания на мебельном складе в Екатеринбурге составляет 900 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-центре Главного управления МЧС России по Свердловской области ТАСС сообщили, что кровля складского здания загорелась в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад.

"Вечером 7 октября в спасательные службы Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке - загорелась кровля мебельного склада на улице Фронтовых Бригад. Площадь возгорания составляет 900 кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 30 спасателей и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.