В ФРГ из-за аварии на заводе город накрыло потенциально токсичное облако

Авария произошла на гальваническом заводе в Майнашаффе

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Городская администрация Ашаффенбурга (федеральная земля Бавария), расположенного на юге Германии, призвала жителей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы из-за газового облака, которое может быть токсичным. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, облако образовалось в результате аварии, произошедшей на гальваническом заводе в Майнашаффе (земля Бавария).

Как отмечает портал Main-Echo, желтоватое облако образовалось в результате химической реакции после падения металлической детали в ванну с кислотой. Это привело к возникновению пожара на объекте. Пострадал один человек.

В 19:02 (20:02 мск) центр управления пожарной охраны Ашаффенбурга объявил тревогу. Одновременно с этим Федеральное ведомство гражданской обороны объявило чрезвычайный уровень опасности. В настоящее время проводится масштабная операция по ликвидации последствий пожара. Задействовано около 150 пожарных.

Помимо пожарных машин, на месте происшествия находятся сотрудники со специализированным оборудованием для удаления опасных загрязняющих веществ. Представители пожарной охраны ожидают, что операция будет продолжительной.

Компания Schnar Oberflächentechnik, которой принадлежит завод площадью около 30 тыс. кв. м, работает в Майнашаффе с 1958 года, занимается проектированием систем для химической, гальванической и механической обработки поверхностей, отмечает портал Main-Echo.