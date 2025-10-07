Названа причина убийства мужчины у станции МЦД в Москве

Ей стал денежный долг

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Денежный долг стал причиной конфликта у входа на станцию МЦД "Волоколамская" в Москве, в результате которого был смертельно ранен мужчина. Об этом в ходе допроса рассказал подозреваемый в убийстве.

"Подозреваемый в убийстве знакомого у станции МЦД в Москве доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ходе допроса он сообщил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за неоплаченного долга. По его словам, потерпевший задолжал ему 35 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что возле входа в наземное метро МЦД "Волоколамская" между двумя молодыми людьми возник конфликт, после которого завязалась драка. Один из них нанес другому ножевое ранение в шею, после чего скрылся. В результате полученного ранения мужчина 1993 года рождения умер.

Позже стало известно, что скрывшийся с места преступления 22-летний молодой человек сам пришел в полицию в Туле.