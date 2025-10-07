В Берлине полиция окружила пропалестинских активистов

Демонстранты собрались в сквере около мэрии города, несмотря на запрет на проведение акции

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Несколько сотен пропалестинских активистов собрались в сквере около Красной ратуши (мэрии Берлина) недалеко от Берлинской телебашни, несмотря на запрет полиции на проведение акции в поддержку Палестины. Происходят столкновения с полицией, порядка 500 человек отказываются добровольно покинуть место сбора.

К месту происшествия стянуты многочисленные силы правоохранительных органов, передает корреспондент ТАСС. Правоохранители установили водомет, однако пока не применяли его. Полиция окружила активистов и просит добровольно покинуть место сбора. Несколько человек задержаны для установления личности.

"В настоящее время наши сотрудники принимают объявленные меры по ограничению свободы и проверке личности. В связи с нежеланием некоторых лиц сотрудничать наши сотрудники периодически применяют силу, толкая их, а также наносят прицельные удары", - сообщила берлинская полиция. Порядка 500 демонстрантов не хотят следовать указаниям стражей порядка и покидать сквер у Красной ратуши.

На данный момент около 200 человек остаются в окружении полицейских машин. Некоторые активисты продолжают скандировать лозунги в поддержку Палестины. Полицейские постоянно выводят людей из толпы. Демонстрантам не разрешается покидать оцепленную зону.

Ранее в целях безопасности правоохранительные органы Берлина запретили проведение намеченной на 7 октября пропалестинской демонстрации за несколько часов до ее начала. Кроме того, запрещено проведение любых акций в поддержку Палестины.

7 октября исполняется два года с момента проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В знак солидарности с Израилем во всей Германии приспущены флаги. В Берлине значительно усилены меры безопасности. Около 1,5 тыс. полицейских находятся на дежурстве в этот день. Усиленные наряды полиции, как убедился корреспондент ТАСС, дежурят на одной из самых популярных площадей столицы ФРГ - Александерплац. По всему городу расставлены полицейские машины.